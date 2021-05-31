Машина загорелась на подземной парковке в отделе полиции на Малой Балканской

Во Фрунзенском районе Петербурга на подземной парковке в здании отдела полиции № 7 произошло возгорание. Там загорелась служебная машина.

Инцидент произошел вечером 31 мая на Малой Балканской.

На место происшествия прибыли спасатели.

«Загорелась служебная машина в ремонтном боксе 7 отдела полиции на Малой Балканской, 48», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 45 «квадратов». Пожар ликвидирован в 4:46.