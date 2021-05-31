Александра Збруева вернули домой из больницы

Состояние актера Александра Збруева остается нормальным, его вернули домой из больницы. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее актера Александра Збруева госпитализировали в связи с плановым лечением.
В феврале сообщалось о том, что у актера диагностировали пневмонию. Тогда директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слухи о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. Он опроверг данные о пневмонии и заверил, что с актером все нормально.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве прощаются с актером Василием Лановым. Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции.