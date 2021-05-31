Александра Збруева вернули домой из больницы

Александра Збруева вернули домой из больницы
Збруев отдыхает дома и чувствует себя нормально. Фото: Ленком

Состояние актера Александра Збруева остается нормальным, его вернули домой из больницы. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее актера Александра Збруева госпитализировали в связи с плановым лечением.

В феврале сообщалось о том, что у актера диагностировали пневмонию. Тогда директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слухи о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. Он опроверг данные о пневмонии и заверил, что с актером все нормально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве прощаются с актером Василием Лановым. Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции.

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