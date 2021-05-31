Кейт Миддлтон хочет купить принцу Уильяму костюм Человека-паука

Кейт Миддлтон хочет купить принцу Уильяму костюм Человека-паука
Кейт Миддлтон. Фото: фан-аккаунт герцогини в Instagram

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в штуку предложила купить своему мужу, принцу Уильяму, костюм Человека-паука.

По ее словам, она вдохновилась самоотверженной работой преподавателя боевых искусств Джейсона Бэрда, который во время пандемии коронавируса и изоляции развлекал местных детей и подростков, сообщает Metro.

Миддлтон в шутку сказала, что из-за возросшей на фоне пандемии популярности костюма Человека-паука, она раздумывает над тем, чтобы ввести в Кенсингтонском дворце, где она проживает с принцем Уильямом и детьми, новый тренд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британский принц Уильям рассказал о самом худшем подарке, который он подарил своей будущей жене много лет назад. Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон начались еще во время их учебы в университете St. Andrews. Именно тогда принц подарил возлюбленной подарок, который они оба сейчас вспоминают с усмешкой.

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