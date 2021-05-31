В Израиле отменили почти все карантинные ограничения

В Израиле отменили почти все карантинные ограничения
Израиль снимает ограничения. Фото: pixabay

Израиль отменил почти все коронавирусные ограничения. Однако масочный режим будет действовать в закрытых помещениях, передает радио «Кан».

С 1 июня гражданам страны при посещении общественных мероприятий и заведений не придется показывать документ о вакцинации.

По последним данным, в Израиле с начала пандемии зафиксировано 839 475 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 832 607 человек, число смертельных исходов достигло 6 412.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Израиле готовят программу по началу приема групп иностранных туристов, которые вакцинированы от коронавируса или уже переболели. Границы могут открыть с 23 мая.

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