Немецкая делегация намерена обсудить «Северный поток — 2» в США

Немецкая делегация намерена обсудить &#171;Северный поток — 2&#187; в США
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Делегация ФРГ отправилась на этой неделе в США для обсуждения проекта строительства «Северного потока — 2».

По данным источников Funke в правительственных кругах Соединенных Штатов и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.

Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и её советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер, сообщает Блумберг.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Германия северный поток - 2 США


 

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