В Пулково 1 июня нет задержанных рейсов

Во вторник, 1 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате. Самолёт Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. «Это происходит в рамках тактических учений», —заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.