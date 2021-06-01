В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал в России

Отцовский капитал будет предоставляться при рождении трех и более детей в семье. Фото: pixabay

Отцовский капитал будет предоставляться при рождении трех и более детей в семье. Фото: pixabay

В России предложили ввести отцовский многодетный капитал в размере 639 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Он направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом пишет РИА Новости.

Общественники предлагают создать новый федеральный проект «Многодетная страна». В него хотят включить дополнительные меры поддержки семей.

В рамках проекта в Общественной палате предлагают ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере материнского капитала 639,4 тысячи рублей. Он будет предоставляться при рождении трех и более детей в семье. Также предлагается ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, которое будет выплачиваться до совершеннолетия младшего ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кудрин предлагает свергнуть бедность с помощью адресности социальной поддержки.