В Петербурге подтвердили 817 новых случаев коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 817 человек.

Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 440 506 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 19 591 активный больной. При этом 406 531 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1249 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 90 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов.