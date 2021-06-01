В Петербурге подтвердили 817 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 817 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заражения. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 817 человек.

Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 440 506 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 19 591 активный больной. При этом 406 531 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1249 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 90 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге стало на 10% больше ковид-пациентов.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подтвердили 817 новых случаев коронавируса
В интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд ...
Оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 можно будет купить с 1 июня
Выступление Путина, 5 тысяч участников и горный воздух в «Экспофоруме»: ...
1 июня в Ленобласти после длительного ремонта открыли мосты: жители не ...
Загадочная записка Распутина своему убийце ушла с молотка в Петербурге
Задержан мужчина, порезавший лоб знакомому в Бокситогорском районе
По данным МВД, в аварии со школьным автобусом во Всеволожске пострадали ...