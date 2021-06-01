Каждый пятый работник в Петербурге опасается увольнения

Жители Петербурга и Ленобласти ощущают себя на рынке труда достаточно стабильно, однако каждый пятый работник все равно боится увольнения.

Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Как правило, на сегодняшний день жители города и области не страшатся увольнения с текущего места работы. Петербург и Ленобласть занимают 28 и 26 место соответственно среди российских регионов по ощущению стабильности на работе.

Меньше других в стабильности работы уверены работники медико-фармацевтической сферы, а также студенты и те, кто начинает карьеру. Больше других увольнения опасаются представители сферы HR и банковской сферы.

Угрозу увольнения в Петербурге ощущают 20% соискателей, а в Ленобласти — до 23%. Еще 68% уверены в отсутствии риска увольнения на своей работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработных петербуржцев стало больше почти на 40 % с апреля прошлого года.