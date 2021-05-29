Безработных петербуржцев стало больше почти на 40 % с апреля прошлого года

Официально безработных в Северной столице стало больше на 39 % с апреля прошлого года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Официально безработных в Северной столице стало больше на 39 % с апреля прошлого года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

За год в городе на Неве выросло число безработных.

Об этом сообщает Петростат. Официально безработных в Северной столице стало больше на 39 % с апреля прошлого года. В Ленобласти наоборот сократилась на 16%.

По состоянию на конец апреля 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Петербурге составил 1,5 %, а в Ленобласти — 1 %. При этом в марте по сравнению с этим же месяцем в 2020 году среднее число рабочих в Петербурге на 2,6 %, а в Ленинградской области — на 2 %.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подрабатывающие по выходным петербуржцы могут заработать в месяц до 80 тыс. рублей. В Петербурге насчитывается более 3 тысяч вакансий выходного дня. Такая зарплата зависит от часов, в среднем предлагается от 30 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая вакансия из списка — учитель английского языка.