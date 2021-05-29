Подрабатывающие по выходным петербуржцы могут заработать в месяц до 80 тыс. рублей

Всего в России с начала года открыто 34 тысячи вакансий выходного дня. Фото: unsplash

Всего в России с начала года открыто 34 тысячи вакансий выходного дня. Фото: unsplash

В Петербурге насчитывается более 3 тысяч вакансий выходного дня. Такая зарплата зависит от часов, в среднем предлагается от 30 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая вакансия из списка — учитель английского языка, ему заплатят 80 тысяч рублей.

Чаще всего в городе на Неве на выходные ищут сотрудников в сферу транспорта, продаж, туризма, кафе и отелей, сообщает hh.ru.

Всего в России с начала года открыто 34 тысячи вакансий выходного дня. 42% предложений из сферы торговли, больше половины подходит тем, у кого нет опыта работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина на заводе не получал зарплату полгода. Судебные приставы Петербурга взыскали почти 450 тыс. рублей в пользу работника завода, который не получал заработную плату в течение полугода. Организации пришлось в принудительном порядке отдать работнику зарплату.