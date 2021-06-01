У 71-летнего петербуржца в подъезде своего дома вырвали сумку

У 71-летнего петербуржца в подъезде своего дома вырвали сумку
В Невском районе у пенсионера вырвали сумку с документами. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Невском районе города 71-летнего пенсионера обокрали в подъезде своего дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 31 мая днем в полицию обратился 71-летний мужчина. Он объяснил, что день назад, 30 мая вечером в подъезде дома по Товарищескому проспекту, где он живет, его ограбили.

К пенсионеру неизвестный применил силу и вырвал у пострадавшего сумку, в которой находились документы: паспорт, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение. После этго злоумышленник с места происшествия скрылся.

Нападавшего пенсионер описал, как мужчину худощавого мужчину с черными волосами и азиатской внешности, ростом около 170-175 сантиметров. Надета на нем была красная кофта с рисунком белого цвета на рукавах, серые спортивные штаны, черные кроссовки и синяя футболка.

Известно, что дом оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому видеозапись уже изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мигрант, сорвавший золотую цепочку с петербуржца в ночном клубе.

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