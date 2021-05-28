Задержан мигрант, сорвавший золотую цепочку с петербуржца в ночном клубе

Злоумышленника задержали у дома 68 на Муринской дороге. Фото: скрин Google.Maps

Злоумышленника задержали у дома 68 на Муринской дороге. Фото: скрин Google.Maps

В Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника, ограбившего мужчину у ночного клуба.

Преступный инцидент произошел 7 мая. Неизвестный мужчина, находясь у ночного клуба, выхватил из рук посетителя золотую цепочку с подвеской стоимостью 290 тыс. рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 26 мая у дома №53 по Муринской дороге в результате розыска правоохранители задержали 43-летнего гражданина одного из закавказских государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина.