Петербург готовится принять ПМЭФ: где ждать адских пробок

Северная столица готовится принять Петербургский международный экономический форум. Традиционно вместе с форумом в городе начинаются и пробки. Рассказываем, какие ограничения вводят и где ждать заторов.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уже сообщила об ограничениях на КАД в течение всех четырех дней работы ПМЭФ в этом году. На участке с 60-го до 94-й километр, от развязки на пересечении с Софийской улицей до пересечения с дорогой Марьино – Ропша, не сможет двигаться грузовой транспорт. Ограничение коснется транспорта массой более 3,5 тонн. Проезд будет ограничен и на внешнем, и а внутреннем кольце

Комитет по транспорту также предупредил, что 3 июня целый день, с 00:00 до 23:59 будет ограничен проезд по Певческому проезду, вдоль д.4-8, по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, а также по четной стороне Мойки от Невского проспекте до Большого Конюшенного моста.

Во время ПМЭФ вводят также запрет остановки. До 10:00 4 июня транспорт нельзя будет оставлять на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, а также до конца дня 3 июня на четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста.

Названными участками пробки, вероятно, не ограничатся. В ПМЭФ в этом году участвуют пять тысяч человек, так что пробок стоит ждать в районе Пулковского шоссе, на дороге по пути в и из Пулково, а также на дороге в «Экспофорум».

Напомним, что с понедельника, 31 мая, по 13 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:15 будет закрыт вход на станцию метро «Нарвская». Там будут ремонтировать эскалатор. Пассажирам советуют пользоваться соседними станциями метро и наземным транспортом.