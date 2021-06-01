Петербуржцы увидели у Петропавловской крепости корабль с алыми парусами 

Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова
Возможно, проводятся репетиции в преддверии праздника "Алые паруса" в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Петербуржцы 1 июня стали очевидцами парусника с алыми парусами на реке Нева.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что фотографиями замеченного корабля жители Северной столицы делились в социальных сетях.

Так, парусник заприметили у стен Петропавловской крепости. Он стоял на Неве под алыми парусами.

Петербуржцы предполагают, что в городе начали испытывать корабль в преддверии праздника «Алые паруса». Однако официальных сведений пока не было.

Ежегодный праздник выпускников состоится 25 июня в очном режиме. Однако билеты предоставят только выпускникам, в этот раз без сопровождающих. Единственное исключение будет сделано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется, что Дворцовая площадь будет заполнена наполовину. На ней будут порядка 45 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стартовал кастинг на участие в фестивале выпускников «Алые паруса».

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