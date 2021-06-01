В Петербурге скончался известный виолончелист и педагог Иосиф Левинзон

Иосиф Левинзон умер в Петербурге.Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Иосиф Левинзон умер в Петербурге.Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

В Северной столице в возрасте 86 лет ушел из жизни знаменитый виолончелист и педагог Иосиф Левинзон.

Как сообщает пресс-служба Петербургской консерватории, 31 мая скончался заслуженный артист России Иосиф Израилевич Левинзон.

Известно, что Иосиф Левинзон закончил Ленинградскую консерваторию в 1957 году. Он отдал игре в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии более 20 лет.

Кроме того, с 1980 года Левинзон начал преподавать в Ленинградской консерватории, а в 1999 году стал профессором.

Отмечается, что о времени и месте прощания станет известно позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице в возрасте 79 лет умер пианист-виртуоз Марк Бек.