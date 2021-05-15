В Петербурге скончался пианист-виртуоз Марк Бек

В Северной столице в возрасте 79 лет умер пианист-виртуоз Марк Бек. Об этом сообщается на официальном сайте Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

15 мая в возрасте 79 лет скончался заведующий музыкальной частью Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Марк Бек. Марк Бек был пианистом-виртуозом, а также заслуженным артистом России.

В этом театре Бек оказался совсем недавном, в позапрошлом году. Однако театральный Петербург знаком с ним давно.

Ведь Марк Бек был дипломантом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1970 году, Всероссийского конкурса артистов эстрады в 1971 и Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов в 1973.

Сообщается, что сотрудники театра скорбят вместе с родными и близкими пианиста. О том, где и когда произойдет прощание с Марком Беком будет известно позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в возрасте 89 лет умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.