В Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма

Движение автомобилей в центре Северной столице ограничат на один день из-за съёмок сериала «Филин».

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

5 июня с пяти утра до половины двенадцатого ночи нельзя будет проехать по улице Оружейника Федорова и Соляному переулку. На отрезке запретят парковку.

Сериал «Филин» будет о травматологе, который ведёт ночной образ жизни и помогает людям, а также открывает в себе талант детектива. Данила Якушев будет в главной роли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у Покровской больницы выстроились автомобили скорой помощи. В Северной столице опять заметили очередь из машин сокрой помощи у Покровской больницы. В ряд встали 15 карет. Такие очереди в Петербурге начали замечать с начала COVID-19, часто такие фотографии появлялись в интернете в разгар пандемии.