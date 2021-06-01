В Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма

В Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма
Данила Якушев будет в главной роли.  Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Движение автомобилей в центре Северной столице ограничат на один день из-за съёмок сериала «Филин».

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

5 июня с пяти утра до половины двенадцатого ночи нельзя будет проехать по улице Оружейника Федорова и Соляному переулку. На отрезке запретят парковку.

Сериал «Филин» будет о травматологе, который ведёт ночной образ жизни и помогает людям, а также открывает в себе талант детектива. Данила Якушев будет в главной роли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у Покровской больницы выстроились автомобили скорой помощи. В Северной столице опять заметили очередь из машин сокрой помощи у Покровской больницы. В ряд встали 15 карет. Такие очереди в Петербурге начали замечать с начала COVID-19, часто такие фотографии появлялись в интернете в разгар пандемии.

авто дороги санкт-петербург сериал филин съемки


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Александр Беглов вручил 14 петербургским многодетным семьям медал
Очередной пожар в доме Басевича не заставил себя долго ждать: 12 пожарных ...
Герелло прокомментировал идею Жириновского продлить детский возраст до 30 лет
Женщину, упавшую с балкона вместе с возлюбленным на Декабристов, перевели ...
Сеть АЗС «Газпромнефть» увеличилась до 101 станции в Санкт-Петербурге и ...
В Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма
В центре Петербурга горожане пожаловались на подростков с сигнальным пистолетом
АО «Трест» построит подземный переход в «Лахта Центр» за 1,28 млрд