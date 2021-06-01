Герелло прокомментировал идею Жириновского продлить детский возраст до 30 лет

Оперный певец считает, что лучше работать пока молодой, а не жить за счёт родителей. Фото: vgerello.ru

Оперный певец считает, что лучше работать пока молодой, а не жить за счёт родителей. Фото: vgerello.ru

Солист Мариинского театра Василий Герелло выступил против идеи продления детского возраста до 30 лет. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в День защиты детей продлить детский возраст до 30 лет.

Оперный певец считает, что лучше работать пока молодой, а не жить за счёт родителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В это время надо учиться или работать, считает Герелло. Нужно быть самостоятельным, добавляет солист Мариинского театра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group, принял первых ребят. Новый детский сад №71 в проекте высокого комфорт-класса «Pulse на набережной» от Setl Group принял первых малышей. Для них созданы две группы, которые будут работать летом. А торжественное открытие запланировано на конец лета — начало осени. Сад в Невском районе рассчитан на 190 малышей.