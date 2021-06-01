Александр Беглов вручил 14 петербургским многодетным семьям медал

В Петербурге живут около 600 тысяч семей, где воспитывают почти 900 тысяч детей. Фото: администрация города

В Петербурге живут около 600 тысяч семей, где воспитывают почти 900 тысяч детей. Фото: администрация города

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День Защиты детей, сегодня, вручил 14 многодетным семьям города медали «За заслуги в воспитании детей».

В городе на Неве многодетных семей около 50 тысяч, они воспитывают более 150 тысяч детей, сообщает Смольный.В 2021 году детский бюджет в Северной столице 16,5 млрд рублей.

«Это инвестиции в наше будущее», — отметил Беглов.

За последние девять лет медалью «За заслуги в воспитании детей» наградили 140 многодетных семей города на Неве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солист Мариинского театра Василий Герелло прокомментировал идею Жириновского продлить детский возраст до 30 лет. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в День защиты детей продлить детский возраст до 30 лет. Оперный певец считает, что лучше работать пока молодой, а не жить за счёт родителей.