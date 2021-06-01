В дни ПМЭФ будет работать временный автобусный маршрут

Автобусы № 187А будут следовать без остановок. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Автобусы № 187А будут следовать без остановок. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В дни Петербургского международного экономического форума, с 2 по 5 июня, будет работать временный автобусный маршрут № 187А до Экспофорума.

От станции метро «Московская» до остановки «КВЦ «Экспофорум» и обратно автобусы № 187А будут следовать без остановок, сообщает Комитет по транспорту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 5 июня ограничат движение транспорта из-за съемок фильма. Движение автомобилей в центре Северной столице ограничат на один день из-за съёмок сериала «Филин».