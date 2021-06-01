В Петербурге начали подготовку к Мировому энергетическому конгрессу

В Петербурге начали подготовку к Мировому энергетическому конгрессу
Беглов рассказал о подготовке к масштабному событию. Фото: gov.spb.ru

Уже в 2022 году город станет столицей мировой энергетики.

В Санкт-Петербурге уже сейчас начали подготовку к 25-му Мировому энергетическому конгрессу, который пройдет в 2022 году. Об этом сегодня, 1 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что активное участие в формировании деловой программы конгресса принимают ведущие компании города, а также университеты. Среди них – «Газпром Нефть», ПАО «ФСК ЕЭС», «Водоканал Санкт-Петербурга» и другие. Политик отметил, что в Петербурге сосредоточено более 10% научного потенциала страны.

Сейчас в городе активно используется природный газ – его объем в топливном балансе составляет 99%. Власти вовсю развивают экологичный вид транспорта – к 2023 году его хотят перевести на альтернативное топливо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, чего ждать на ПМЭФ-2021.

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