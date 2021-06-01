Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии

Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии
Так прекращают вещание телеканалы: "Телеканал КХЛ!", "Русская ночь" и "КИНОМИКС". Фото: Pixabay

Три российских телеканала не будут больше вещать в Белоруссии. Их исключили из списка разрешенных к распространению на территории страны.

Об этом сообщает белорусское министерство информации. Так прекращают вещание телеканалы: «Телеканал КХЛ!», «Русская ночь» и «КИНОМИКС».

«КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешения на вещание из-за нарушения закона о рекламе. «Русская ночь» за получением нового разрешения в ведомство не обращалась.

В Мининформе сообщили, что срок действия разрешения иностранного СМИ в Белоруссии действует три года с момента его выдачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Юрий Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни. Юрий Лоза подал в суд на Первый канал и требует деньги за использование его песни «Плот» в шоу «Голос».

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