Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии

Три российских телеканала не будут больше вещать в Белоруссии. Их исключили из списка разрешенных к распространению на территории страны.

Об этом сообщает белорусское министерство информации. Так прекращают вещание телеканалы: «Телеканал КХЛ!», «Русская ночь» и «КИНОМИКС».

«КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешения на вещание из-за нарушения закона о рекламе. «Русская ночь» за получением нового разрешения в ведомство не обращалась.

В Мининформе сообщили, что срок действия разрешения иностранного СМИ в Белоруссии действует три года с момента его выдачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Юрий Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни. Юрий Лоза подал в суд на Первый канал и требует деньги за использование его песни «Плот» в шоу «Голос».