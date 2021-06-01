Клещи атаковали маленьких жителей Ленобласти: покусаны более 500 детей

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Всего с начала сезона к медикам после укусов обратились более двух тысяч человек.

В Ленинградской области за последние четыре месяца клещи покусали более 2,2 тысяч человек. Среди пострадавших есть дети – 521 человек. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что показатели ниже среднемноголетнего уровня, но превышают аналогичный период 2020 года на 26%. Видимо, в прошлом году многие сидели дома из-за пандемии коронавируса и не успели повстречать клещей в парках, скверах, лесах и прочих зеленых зонах.

Известно, что только за прошедшую неделю к медикам обратились 680 человек, из них сотня – это дети. Пострадавшие есть во всех районах Ленинградской области. Пока что не зарегистрировано ни одного случай передачи инфекций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 1,5 тыс. человек подверглись укусам клещей.