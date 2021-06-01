На Просвещения легковушка вылетела на обочину: водитель сбежал с места инцидента

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Известно, что в результате аварии была снесена ограда.

На проспекте Просвещения в ночь на второе июня произошла авария, в результате которой была снесена ограда. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от дома номер 53 корпус 1. Там легковой автомобиль по непонятной причине вылетел на обочину и снес ограду. Из машины вышли трое – два молодых парня и девушка. Водитель скрылся с места происшествия, затем и оба пассажира.

«Машину вынесло на середину дороги. Водитель убежал. Девушка и парень нашли все, что искали в машине, и скрылись с места»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Литейном карета скорой наехала на человека на самокате. В результате пешеход получил незначительные повреждения.