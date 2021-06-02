В Тихвине на ликвидацию свалок потратят 27 млн рублей

Власти региона разыскивают подрядчика для выполнения работ.

В Тихвине собираются ликвидировать сразу несколько нелегальных свалок, на которые неоднократно жаловались местные жители. Речь идет о скоплении отходов на улице Автомобилистов и на Разъезжей улице. Об этом 1 июня сообщается на сайте госзакупок.

Сейчас власти разыскивают потенциальных подрядчиков. Заплатить за выполнение работ готовы 27 миллионов 616 тысяч рублей. Эти деньги выделят из областного и местного бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов. Разбросанные черепа скота были обнаружены на незаконном мусорном полигоне между деревнями Лаголово и Телези.