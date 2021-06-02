В Тихвине на ликвидацию свалок потратят 27 млн рублей

В Тихвине на ликвидацию свалок потратят 27 млн рублей
Ленобласть борется с незаконными свалками. Фото: pixabay.com

Власти региона разыскивают подрядчика для выполнения работ.

В Тихвине собираются ликвидировать сразу несколько нелегальных свалок, на которые неоднократно жаловались местные жители. Речь идет о скоплении отходов на улице Автомобилистов и на Разъезжей улице. Об этом 1 июня сообщается на сайте госзакупок.

Сейчас власти разыскивают потенциальных подрядчиков. Заплатить за выполнение работ готовы 27 миллионов 616 тысяч рублей. Эти деньги выделят из областного и местного бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов. Разбросанные черепа скота были обнаружены на незаконном мусорном полигоне между деревнями Лаголово и Телези.

госзакупки свалка тихвин


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвине на ликвидацию свалок потратят 27 млн рублей
Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу
Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге управляемая
Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой
Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк»
На Просвещения легковушка вылетела на обочину: водитель сбежал с места инцидента
На Литейном карета скорой наехала на человека на самокате
В Москве у ветерана ВОВ, сидевшего с Путиным на параде Победы, украли 400 ...