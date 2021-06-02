В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом
В Ленинградской области от коронавируса умерло за сутки 12 человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 88 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 2 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 416 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 571 пациент.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 828 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 842 человека. Третье место у Подмосковья — 761 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый считает, что коронавирус останется с людьми навсегда.

Также gazeta.spb.ru писала, что ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

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