Полиция Ленобласти задержала пенсионера-стрелка

Согласно справкам об исследованиях пистолет ТТ и карабин «Соболь» пригодны для стрельбы. Фото: Pixabay

Согласно справкам об исследованиях пистолет ТТ и карабин «Соболь» пригодны для стрельбы. Фото: Pixabay

Полиция Ленобласти задержала пенсионера 1954 года рождения, уроженца Ярославской области, в Кингисеппе по ул. Объезжая, д. 8Б, подозреваемого в стрельбе по ребёнку. У него обнаружили и изъяли пистолет ТТ калибра. 7.62 мм. и патроны к нему, нарезной карабин «Соболь» калибра 5,6 мм. и патроны к нему.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось о пулевом ранении в шею малолетнего 2010 года рождения, пулей калибра 5,6 мм. Возбудили уголовное дело.

Согласно справкам об исследованиях пистолет ТТ и карабин «Соболь» пригодны для стрельбы.

Пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге домогались иностранного студента. Полиция Санкт-Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» задержала мужчину 1991 года рождения по Советскому проспекту 9.