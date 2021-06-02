В Петербурге домогались иностранного студента

Злоумышленники совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, отобрали его IPhone 11 и кошелёк. Фото: Google.Maps

Злоумышленники совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, отобрали его IPhone 11 и кошелёк. Фото: Google.Maps

Полиция Санкт-Петербурга в результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» задержала мужчину 1991 года рождения по Советскому проспекту 9. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера и грабеже.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее от гражданина Германии 2000 года рождения, студента 2 курса поступило сообщение о том, что в квартире по улице Галерной, 40 неизвестные ограбили его.

Полиция опросила потерпевшего, который пояснил, что двое неизвестных, позвонив, вошли в квартиру. Затем совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, отобрали его IPhone 11 и кошелёк, в котором находилось 30 000 рублей и банковские карты, после чего с места происшествия.

Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школу в Приморском районе «заминировали».