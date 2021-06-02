В Петербурге приняли закон о введении штрафов за перегораживание машинами доступа к контейнерным площадкам

В Петербурге приняли закон о введении штрафов за перегораживание машинами доступа к контейнерным площадкам
Если водитель не правильно припаркуется будет платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Фото: pixabay

Депутаты Северной столицы приняли закон о введении штрафов за перегораживание машинами доступа к контейнерным площадкам. Такой документ утвердили в третьем чтении и направили на подписание губернатору.

Если водитель не правильно припаркуется будет платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщает ЗакС. Должностное лицо— от 5 до 40 тысяч рублей, а юрлицо — от 100-500 тысяч рублей.

Один из авторов закона Денис Четырбок заявляет, что ранее по просьбам петербуржцев городской парламент уже запретил парковать машины на территории зелёных насаждений, а также на детских и спортивных площадках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина загорелась на подземной парковке в отделе полиции на Малой Балканской. Во Фрунзенском районе Петербурга на подземной парковке в здании отдела полиции № 7 произошло возгорание.

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