Стрелка-хулигана на Народной приговорили к 1,5 годам условно

Стрелка-хулигана на Народной приговорили к 1,5 годам условно
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд Северной столицы огласил приговор в отношении Якова Белякова, признанного виновным в хулиганстве.

Суд установил, что Беляков, находясь в общественном месте по ул. Народная в Невском районе г. сделал 15 выстрелов из автомата Калашникова, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Далее направился к д.29 по ул. Народная, где произвел еще не менее 1 выстрела из указанного оружия. Таким образом совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти задержала пенсионера-стрелка. Полиция Ленобласти задержала пенсионера 1954 года рождения, уроженца Ярославской области, в Кингисеппе по ул. Объезжая, д. 8Б, подозреваемого в стрельбе по ребёнку. У него обнаружили и изъяли пистолет ТТ калибра. 7.62 мм. и патроны к нему, нарезной карабин «Соболь» калибра 5,6 мм. и патроны к нему.

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