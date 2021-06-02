Он уже здесь: бриг «Россия» под алыми парусами — в Петербурге. Как будут отмечать праздник выпускников

Самый главный символ праздника «Алые паруса», бриг «Россия», прибыл в Петербург. До праздника всех выпускников осталось всего три с половиной недели. Школьникам обещали, что проведут его в очном формате. Подготовка к нему уже идет.

Бриг под алыми парусами в этом году станет еще и одной из ярких достопримечательностей во время проведения Петербургского международного экономического форума, который стартовал в среду, 2 июня.

Отметим, что бриг «Россия» стал главным героем праздника всех выпускников «Алые паруса» относительно недавно, с 2019-го года. До этого символом праздника были яхта «Металлист», шхуна «Ленинград», каравелла «Нева», трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор», фрегат «Штандарт», шхуна «Юный балтиец», бриг «Три короны», — праздник всех выпускников Петербург проводил с 1968-го по 1979-й год, а затем возрожден в 2005-м году.

Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb Бриг "Россия" Николай Овсянников / Gazeta.SPb

В прошлом году пандемия коронавируса внесла изменение в празднование. Пиротехническое шоу с участием брига перенести в акваторию Финского залива, чтобы минимизировать число зрителей. За концертом можно было следить только по трансляции.

В этом году губернатор Петербурга Александр Беглов уже несколько раз пообещал выпускникам: праздник проведут в очном формате, а бриг точно пройдет по акватории Невы.

Смогут ли все желающие наблюдать за шоу, — вопрос. Ранее губернатор не исключил, что при росте заболеваемости, могут быть введены дополнительные ограничения.

Уже известно, что 25 июня, в день празднования, нельзя будет купить алкоголь. Такой запрет в городе вводят ежегодно. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга уточнили, что продажа спиртосодержащих напитков не будет осуществляться с 22:00 24 июня до 11:00 26 июня.