Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Решетова

В среду, 2 мая, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Рашетова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель Kia. Об этом сообщается в группе «Мотосолидарность» в социальной сети «Вконтакте».

За рулём мотоцикла находился 18-летний молодой человек. По предварительной информации, он ехал на красный цвет светофора.

По словам очевидцев, мотоциклиста увезли на реанимобиле в Мариинскую больницу. С водителем легковушки все в порядке. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе города начала собираться автомобильная пробка в связи с тем, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».