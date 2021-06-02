Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Решетова

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Решетова
Не смогли разъехаться мотоциклист и водитель Kia. Фото: vk.com/motosolidarity

В среду, 2 мая, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Рашетова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель Kia. Об этом сообщается в группе «Мотосолидарность» в социальной сети «Вконтакте».

За рулём мотоцикла находился 18-летний молодой человек. По предварительной информации, он ехал на красный цвет светофора.

По словам очевидцев, мотоциклиста увезли на реанимобиле в Мариинскую больницу. С водителем легковушки все в порядке. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе города начала собираться автомобильная пробка в связи с тем, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

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