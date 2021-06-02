В Петербурге 3 июня потеплеет до +24 градусов

Такая погода установится в июне-июле. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Такая погода установится в июне-июле. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 3 июня, в Петербурге ожидается солнечная и по-настоящему летняя погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадков не ожидается. Ветер переменный, слабый. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +8…+10. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что существенных осадков не ожидается. В южной части области пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.