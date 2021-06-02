Более 550 тонн пшеничных отрубей отправились из Петербурга во Вьетнам

Мукомольная продукция была произведена предприятием Северной столицы для отправки на экспорт во Вьетнам.Фото: Pixabay

Мукомольная продукция была произведена предприятием Северной столицы для отправки на экспорт во Вьетнам.Фото: Pixabay

Более 550 тонн пшеничных отрубей отправились из Петербурга на экспорт во Вьетнам.

На прошлой неделе сотрудниками Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты на экспорт 559,8 тонн пшеничных отрубей.

Мукомольная продукция была произведена предприятием Северной столицы для отправки на экспорт во Вьетнам, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вся сертифицированная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что партия весом 20 тонн прибыла в Большой порт города из Аргентины. Груз был отправлен компанией из расположенной на северо-востоке страны провинции Мисьонес и следовал в адрес петербургского предприятия, занимающегося оптовой торговлей.