Георгий Полтавченко вошёл в состав попечительского совета Музея истории Санкт-Петербурга

Председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко вошёл в состав попечительского совета Музея истории Северной столицы. Сегодня проходит первое заседание совета.

Об этом на своей страничке в Instagram сообщает советник Председателя Совета директоров АО «ОСК» Георгия Полтавченко Андрей Кибитов. Запись собрала уже 49 лайков.

Председателем попечительского совета музея единогласно избран директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началось заседание ЗакСа. В Петербурге в среду, 2 июня, проходит очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке – больше десяти вопросов. Ожидается, что сегодня депутаты примут решение, в том числе о новых штрафах за парковку.