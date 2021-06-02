Пробки, КПП и запаркованные улицы: миллионеры с ПМЭФ принесли петербуржцам 33 несчастья

Пока в «Экспофоруме» миллионеры подписывают соглашения и обсуждают нюансы ведения бизнеса в условиях пандемии, петербуржцы готовятся к пробкам. Сотни машин уже сегодня, 2 июня, поедут на Крестовский остров на торжественное открытие. Заторы – не единственные проблемы для простых горожан, которые возникли со стартом Петербургского международного экономического форум. Жителям ближайших к «Экспофоруму» ЖК приходится проезжать домой через КПП, а обитателям центра Северной столицы придется столкнуться с нехваткой парковочных мест в ближайшие дни.

Отметим, что участие в ПМЭФ в этом году стоит больше 960 тысяч рублей. Пока участники форума заключают соглашения на миллиарды рублей, петербуржцам приходится сталкиваться с более простыми проблемами.

Первая – пробки и ограничение движения.

Уже известно, что 3 июня, до полуночи будет ограничено движение по Певческому проезду, Миллионной улице и набережной реки Мойки.

Кроме того, до 4 июня будет запрещена остановка на Миллионной улице, на участке от Дворцовой площади до Мошкова переулка. До конца дня 3 июня машины нельзя оставлять на нечетной стороне набережной реки Мойки, от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста.

Предполагалось также, что для грузовиков на дни проведения ПМЭФ-2021 ограничат движение по КАД, однако их решили отменить.

Уже днем 2 июня затор образовался на съезде с КАД на Пулковское шоссе. На картах «Яндекса» «пожелтела» и дорога у «Экспофорума».

Вероятно, утром 3 июня, когда на ПМЭФ стартует деловая программа, а число участников заметно вырастет, петербуржцам придется постоять в пробках на Пулковском шоссе.

Дорожная ситуация уже оставляет желать лучшего в центре города. Вечером центр города заполнят участники форума – на Крестовском острове для них будет проходить торжественный прием. Напомним, в этом году в ПМЭФ участие принимают порядка пяти тысяч человек.

Всем участникам с автомобилями потребуется парковка. К слову, «змейка» из запаркованных машин уже растянулась на Петербургском шоссе. Местные жители заметили, что число автомобилей начало расти там со вчерашнего дня.

К слову, еще раньше со сложностями столкнулись жители ближайших к «Экспофоруму» ЖК. Там появились КПП. Им пришлось получать специальный пропуск, чтобы подъезжать домой на автомобиле. Если кто-то забыл вовремя подать заявку, машину придется оставить за пределами ЖК и пройти пешком.