Дом с часовней Божьей Матери Коневской начнут реставрировать уже в июне

В центре города на Неве отреставрируют «Дом с часовней Божьей Матери Коневской», из-за этого автомобилистов ждут ограничения. Почти на год будет ограничат движение по Загородному проспекту. Перекроют на это же время 1-й Елагин мост в Петроградском районе.

Об этом сообщают в пресс-службе ГАТИ. Так, ограничения вступят в силу с пятницы (4 июня) этого года и продлятся до 15 мая 2022. Водителей ждут трудности с проездом на участке от Щербакова переулка до улицы Ломоносова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I. «Государственный музей городской скульптуры» объявил конкурс на реставрацию «Медного всадника». Начальная цена — почти 40 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Техсостояние всадника — «рабочее».