Девочку, пострадавшую при стрельбе в казанской школе, выписали из больницы

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Девочка 2007 года рождения, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившаяся в Москве, выписана из больницы.

В среду, 2 июня, она вернулась в Казань, еще один ребенок выписан из Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана.

Всего в больницы Казани после стрельбы были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых.

По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Десять пострадавших детей позднее были выписаны из стационара в Казани, сообщает РИА «Новости».

Напомним, утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, 21 человек пострадали. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.