В Кремле прокомментировали отказ Женевы аккредитовывать привитых «Спутником V»

В Кремле прокомментировали отказ Женевы аккредитовывать привитых «Спутником V»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Женевы не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации Спутник V не повлияет на организацию встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена, пишет РИА «Новости».

Позже представитель Кремля заявил ТАСС, что Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

Встреча президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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