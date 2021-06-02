В Кремле прокомментировали отказ Женевы аккредитовывать привитых «Спутником V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Женевы не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации Спутник V не повлияет на организацию встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена, пишет РИА «Новости».

Позже представитель Кремля заявил ТАСС, что Швейцария не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

Встреча президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.