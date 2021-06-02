«Приморский УПК» рассказал о будущем российско-германского сотрудничества

«Приморский УПК» рассказал о будущем российско-германского сотрудничества
Компания «Приморский УПК» приняла участие в первом дне ПМЭФ. Фото: "УПК Приморск"

Компания «Приморский УПК» приняла участие в первом дне Петербургского международного экономического форума, где рассказала об основных принципах инновационного подхода к проектированию и дальнейшей эксплуатации нового портового комплекса в Ленобласти.

Так, в ходе подиумной дискуссии «Транспорт и логистика − новые возможности» представители “Приморского УПК” отметили, что при дальнейшей эксплуатации нового портового комплекса в 47-м регионе будут придерживаться инновационного подхода к проектированию. Также компания обозначила перспективы внешнеторговых и логистических связей между портами Германии и российским портом Приморск».

Как сообщил Online47, среди преимуществ нововведения выделили внедрение роботизированных технологий, а также применение современных технологий перевалки навалочных грузов и применение складов и конвейерных систем закрытого типа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Приморский УПК» будет реконструировать ж/д станцию Приморск.

"УПК Приморский" Германия Россия


 

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