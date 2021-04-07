«Приморский УПК» будет реконструировать ж/д станцию Приморск

Приморский универсально-перегрузочный комплекс получила положительное заключение государственной экспертизы по реконструкции железнодорожной станции Приморск. Об этом сообщает «Online47».

В Выборгском районе Ленинградской области государственная экспертиза разрешила преобразовать железнодорожную станцию Приморск. К проекту приступит «Приморский УПК».

В рамках реконструкции ж/д станции Приморск сделают два главных и три приемо-отправочных путей для грузового и пассажирского движения поездов, которые будут двигаться по маршруту Приморск – Выборг – Санкт-Петербург.

Отмечают, что пригородное сообщение на участке Приморск – Зеленогорск останется без изменений.

Примечательно, что на станции хотят построить крытый надземный переход для пешеходов и две высокие боковые платформы для пассажиров.

Пешеходный тоннель, который установлен сегодня, исчезнет, появятся парковки, автобусные остановки, а также искусственное освещение.

При реконструкции участка Выборг – Матросово – Приморск – Ермилово планируется построить дополнительный главный путь и электрифицировать участок.

Полагают, что после данных изменений пассажиропоток через станцию Приморск будет около 1000 человек за сутки.

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