В Петербурге до конца года снесут все таксофоны

Таксофоны уберут из населенных пунктов, где проживает более тысячи человек и городов с численностью населения менее тысячи человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Таксофоны уберут из населенных пунктов, где проживает более тысячи человек и городов с численностью населения менее тысячи человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Легендарные петербургские таксофоны вскоре исчезнут с городских улиц. Их демонтируют до конца 2021 года.

Решение «похоронить» культовые аппараты приняли в министерстве цифрового развития в апреле этого года. «Ростелеком» отключил от «универсальной услуги» все 399 уличные телефоны-автоматы.

Как сообщила «Фонтанка», средства, которые направляли на обслуживание таксофонов, будут использовать для строительства вышек сотовой связи в глухих деревнях.

Во вторник днем, 1 июня, аппарат был снят со стены на углу Невского и Владимирского проспектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле текущего года в Петербурге демонтировали памятник шаверме. Он прожил на стене дома на Школьной улице всего две недели. При этом памятник даже отметили на онлайн-картах в качестве достопримечательности.