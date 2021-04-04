Петербургский памятник шаверме демонтировали спустя две недели

Установленный петербуржцами памятник шаверме прожил на стене дома на Школьной улице всего две недели. На днях его демонтировали.

Администрация Приморского района не оценила старания петербуржца Романа Мутика, который установил этот памятник, и попросила его демонтировать. Памятник шаверме пришлось снять с фасада, однако новый дом для достопримечательности долго искать не пришлось — его разместили в кафе в том же здании на Школьной, пишет «Комсомольская правда».

Памятник петербургской шаверме быстро приобрел популярность среди жителей и туристов. Его даже отметили на онлайн-картах в качестве достопримечательности. Однако его пришлось демонтировать, поскольку скульптура не была согласована с властями, как этого требуют правила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что памятник конке у «Василеостровской» нашел нового владельца после многолетних атак вандалов.