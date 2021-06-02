Собчак возмутили цены в буфете ПМЭФ

Собчак возмутили цены в буфете ПМЭФ
Ксения Собчак пришла к выводу, что в этом году цены на форуме сильно завышены. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая Ксения Собчак возмутили высокие цены в буфете Петербургского международного экономического форума

Собчак стала одним из спикеров форума креативного бизнеса, который проходит в рамках ПМЭФ. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале «Кровавая барышня». Собчак рассказала, что в первую очередь всегда направляется в буфет. Именно там, по словам журналистки, происходит все самое интересное.

«Цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место», — высказалась телеведущая.

Напомним, участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая развлекательная программа ждет гостей ПМЭФ-2021 на «Петербургских сезонах»

ксения собчак ПМЭФ


 

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