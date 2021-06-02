Фестиваль культуры: Gazeta.SPb рассказывает, какая развлекательная программа ждет гостей ПМЭФ-2021 на «Петербургских сезонах»

Участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.

Для посетителей ПМЭФ-2021 организовали целый фестиваль культуры, который состоит не только из прогулок и экскурсий по знаковым местам Северной столицы, но и из торжественных приемов, презентаций, конференций и концертов.

Так, петербуржцы и гости города, обладающие бейджами участников форума могут посетить музей Фаберже, парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове, музей-заповедник «Павловск», попасть в Исаакиевский собор и в галерею народных промыслов «Линия мастеров».

Специально для участников ПМЭФ-2021 проводятся экскурсии по маршрутам «Купеческий Петербург» и «Северный модерн», торговому дому братьев Елисеевых на Невском проспекте с ужином и персональным гидом, зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, где посетителям расскажут об особенностях хранения и обслуживания книг, а также по «Дому Плеханова».

Гостей форума ждут и другие интересные проекты: работы заслуженного художника РФ Николая Цветкова будут представлены на экспозиции «Мелодии белых ночей» в Outlet Pulkovo Village, выставка «Искусство роскоши. Наследие Российской империи в произведениях современных художников» проходит в музее-заповеднике «Павловск», а ювелирный дом «Елена Цветкова» на Английской набережной представляет работы лучших современных мастеров декоративно-прикладного искусства.

К юбилею Доменико Трезини, главного архитектора раннего Петербурга, также проходит выставка, организованная в Петропавловской крепости, а в Мариинском театре можно познакомиться с биографией композитора Петра Ильича Чайковского. В Институте восточный рукописей Российской академии наук на Дворцовой набережной участников форума ждет экспозиция «Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы».

Помимо этого 3 июня на Дворцовой площади состоится традиционный концерт — в этот раз он посвящен медикам и волонтерам, стоящим в авангарде борьбы с пандемией COVID-19. Зрителей порадует выступление Дианы Арбениной и симфонического оркестра театра Петруцелли.

Завтра гостей ПМЭФ также приглашают понаблюдать за публичной дискуссией «Русская медиагруппа»: Creative & Business. Капитализируем музыку», спикеры которой обсудят актуальные тренды и перспективы музыкальной индустрии, расскажут, как повысить её привлекательность для инвестиций и презентуют успешные кейсы продвижения аудио форматов. В этот же день откроется международное футбольное арт-биеннале «МЯЧ в ИСКУССТВЕ», посвященное яркому мира футбола и предстоящему Чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году.

4 июня культурную программу форума пополнит «Летняя выставка» в Доме радио на Малой Садовой. На экспозиции представят работы российских и международных звезд современного искусства. Среди них Татьяна Ахметгалиева, Сергей Братков, Эрик Булатов, Эрвин Вурм, Мэтт Коллишоу, Илья Кабаков, Пипилотти Рист, Ольга Чернышева и другие. Примечательно, что большинство выставленных предметы искусства можно приобрести.

В Павловске в пятницу состоится благотворительный аукцион «Современное наследие России», а в «Севкабель» откроется серия кинопоказов «Qatar Film Days», которая продлится до 6 июня. Культура и искусство Катара особенно актуальны на ПМЭВ-2021, поскольку страна приглашена в качестве гостя. Больше об истории Катара можно узнать на выставке «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Этнографическом музее.

Кроме того, 4 и 5 июня в капелле на набережной Мойки, Планетарии №1, ресторане KuznyaHouse и пространстве К-30 будет проходить Mawaheb Music Festival — петербургских меломанов познакомят с новыми исполнителями из Катара и других стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Также 5 июня в Кронштадте целый день будет идти фестиваль «Паруса Кронштадта» с экскурсиями, мастер-классами, водными шоу и музейными экспозициями. А для тех, кто по каким-либо причинам не сможет полюбоваться красотами Петербурга и пригородов, в субботу организуют онлайн-экскурсии по историческому центру Северной столицы.

С 4 по 6 июня участники форума смогут побывать на иммерсивном шоу «Вернувшиеся», основанного на пьесе «Привидения» Генрика Ибсена, и ярмарке доступного современного российского искусства StandArt Pocket Fair в «Бертгольд-центре» — стоимость работ на ней не превысит 75 тысяч рублей.