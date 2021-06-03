За неделю количество новых случаев COVID в Петербурге подскочило на 23%

На данный момент уровень коллективного иммунитета в Северной столице недостаточен для остановки роста заболеваемости коронавирусом. Показатель ежедневно обновляется.

Так, в городе с прошлой среды количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 22,61%. А число суточных госпитализаций с COVID-19 возросло на 10,39%.

Как сообщили в межведомственной комиссии по противодействию распространения новой болезни, количество активных больных в городе увеличилось на 14,65% за неделю.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 828 новых ковид-пациентов. Побороть болезнь не смогли 36 человек. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 420 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 122 267 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин вновь призвал россиян прививаться от COVID.