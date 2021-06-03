В Петербурге солнце продолжает нагревать город

В Петербурге солнце продолжает нагревать город
В Петербурге 3 июня тепло и солнечно. Фото: pixabay.com
В четверг, 3 июня в Петербурге опять будет тепло и без дождей . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня вновь, как и вчера, определяется влиянием антициклона. Однако, температура воздуха на 2-3° будет превышать норму климата.

Так, в городе будет малооблачно и спокойно. В Петербурге не будет дождей.

Градусники горожан покажут +22…+24°, а в Ленинградской области же +20…+25°. Будет дуть северо-восточный ветер 2-7 м/с.

Также атмосферное давление будет слабо падать и составит 773 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

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