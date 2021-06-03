В Московском районе загорелись две иномарки, одна из них погорела дотла

В Петербурге сгорели два автомобиля. Фото:pixabay.com

В Петербурге сгорели два автомобиля. Фото:pixabay.com

В Петербурге в Московском районе 1 июня незадолго до полуночи выяснилось, что горят два автомобиля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на пересечении улицы Ново-Рыбинской и Лиговского проспекта ночью загорелись две машины.

Полиция установила, что горели: «Форд Фокус» и «Хендай Солярис» с логотипом такси.

Вчера вечером, 2 июня хозяин мужчина»Соляриса» заявил, что хочет, чтобы правоохранители приняли меры по отношению к неизвестному, который по его мнению, виноват в пожаре машины.

Таким образом общим материальный ущерб составил 900 тыс. рублей.

Известно, что на месте случившегося не было камер видеонаблюдения.

После возгорания автомобиль «Форд Фокус» выгорел частично, а вот от «Хендай Солярис» ничего не осталось.

Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе загорелась «ГАЗель», затем прогремел взрыв.