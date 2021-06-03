Шумное празднование кавказской свадьбы закончилось для некоторых гостей в отделе полиции

Также им не удалось избежать ответственности и за многочисленные нарушения ПДД. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Также им не удалось избежать ответственности и за многочисленные нарушения ПДД. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

У Исаакиевского собора полиция Санкт-Петербурга задержала 20 человек, в возрасте 21-26 лет, которые слишком шумно отмечали свадьбу. Практически все из них уроженцы закавказских государств.

Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о кортеже из нескольких автомобилей, участники которого сильно затрудняли дорожное движение у Дворца бракосочетания на Английской набережной. При этом на звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, пытающимися их объехать, они не реагировали. Позже участники кортежа неспешно двинулись колонной в сторону Исаакиевского собора, затрудняя автомобильное движение и размахивая зажженным файерами.

Как оказалось, таким образом молодые люди отмечали свадьбу. Все они были доставлены в отделы полиции. В отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также им не удалось избежать ответственности и за многочисленные нарушения ПДД: составлены свыше 20 административных протоколов.

Один из автомобилей изъяли и поместили на спецстоянку для проведения проверки на предмет изменения идентификационных номеров. Кроме того, в отношении лиц, поджигавших файеры, также составили административные протоколы, которые передадут в противопожарную службу для принятия решения.

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